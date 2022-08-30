Покинувшая Россию Светлана Лобода пожаловалась на жизнь за границей

Украинская певица Светлана Лобода в связи со стартом вынужденной спецоперации покинула Россию. О своих «трудностях» жизни в Европе артистка рассказала в рамках эфира на YouTube-канале журналиста Ноэ Сулаберидзе.
Лобода сообщила, что уже несколько месяцев не выступает с большими концертами. Застой в рабочей деятельности заставляет знаменитость чувствовать апатию. Чтобы отвлечь себя от грустных мыслей, певица занялась «бытом».
«Я превращаюсь в женщину, которая с утра до вечера на телефоне, плюс варит еду дома, убирает, пылесосит, чего я никогда в жизни не делала», – посетовала артистка.
Напомним, в связи с обострением общественно-политической ситуации ряд артистов приняли решение оставить родину. Так, актриса театра и кино Чулпан Хаматова переехала в Латвию, ее коллега Анатолий Белый в качестве нового «дома» выбрал Израиль, а певица Земфира недавно отпраздновала день рождения в парижской квартире артистки Ренаты Литвиновой.