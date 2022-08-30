Покинувшая Россию Светлана Лобода пожаловалась на жизнь за границей

Напомним, в связи с обострением общественно-политической ситуации ряд артистов приняли решение оставить родину. Так, актриса театра и кино Чулпан Хаматова переехала в Латвию, ее коллега Анатолий Белый в качестве нового «дома» выбрал Израиль, а певица Земфира недавно отпраздновала день рождения в парижской квартире артистки Ренаты Литвиновой.