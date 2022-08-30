Власти Японии признали зависимость от российских энергоресурсов

Япония зависит от поставок российских энергоресурсов, поэтому продолжает сотрудничать с РФ, несмотря на свое присоединение к западным санкциям, пишет Le Monde.
Власти Японии не планируют отказываться от участия в проекте «Сахалин — 2», поставки с которого составляют 10% всех потребностей в стране. Компании Mitsubishi и Mitsu, заручившись поддержкой правительства страны, не стали выходить из проекта.
На Сахалине ежегодно добывается 10 млн тонн газа. Из них 60% покупает Япония. Чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны, Токио продлил договор с РФ о поставках СПГ на прежних условиях.
Аналитики издания Le Monde отметили, что Японию тревожит вопрос с поставками энергоресурсов зимой. Газ в Северо-Восточной Азии подорожал. По мнению специалиста по СПГ аналитического центра Kpler Рихана Расиди, зимой цены на него снова поднимутся. Власти Японии не исключают, что на этом фоне придется ограничить в городах потребление газа.