Власти Японии признали зависимость от российских энергоресурсов

Аналитики издания Le Monde отметили, что Японию тревожит вопрос с поставками энергоресурсов зимой. Газ в Северо-Восточной Азии подорожал. По мнению специалиста по СПГ аналитического центра Kpler Рихана Расиди, зимой цены на него снова поднимутся. Власти Японии не исключают, что на этом фоне придется ограничить в городах потребление газа.