МИД: Россия не пытается злоупотреблять дружбой с Сербией

Москва не пытается злоупотребить дружественными отношениями с Белградом, высказывания официальных лиц никому не дают повода упрекать РФ в обратном. Такое заявление МИД России цитируют «РИА Новости».
Ранее вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России. По ее словам, Москва якобы выдает это за поддержку Белградом спецоперации на Украине.
Ведомство отмечает, что оценки и заявления официальных лиц не дают повода и права в инсинуациях, попытках «злоупотребить» традиционно дружественными, честными отношениями Сербией. МИД РФ подчеркивает, что отношения стран строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании.
Внешнеполитическое ведомство предположило, что Михайлович плохо ориентируется в реалиях отношений двух стран. Подчеркивается, у стран есть полное взаимопонимание по актуальным вопросам международной повестки дня.