МИД: Россия не пытается злоупотреблять дружбой с Сербией

Ранее вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России. По ее словам, Москва якобы выдает это за поддержку Белградом спецоперации на Украине.