Yeni Safak: компании из США хотят возобновить торговлю с Россией через Турцию в обход санкций

Сообщается, что компании, имеющие в США свои штаб-квартиры, мобилизуют для этого бизнеса свои дочерние компании, находящиеся в свободных зонах Дубая. Сейчас они покупают российские товары через маршрут Россия-Турция-Дубай-США.