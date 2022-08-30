Yeni Safak: компании из США хотят возобновить торговлю с Россией через Турцию в обход санкций

Американские компании, покинувшие российский рынок из-за санкций, ищут возможность торговать с Россией через Турцию. Об этом пишет газета Yeni Safak со ссылкой на источники.
«Многие американские компании, которые хотят обойти санкции, введённые Западом против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определённую комиссию», — говорится в материале Yeni Safak.
Сообщается, что компании, имеющие в США свои штаб-квартиры, мобилизуют для этого бизнеса свои дочерние компании, находящиеся в свободных зонах Дубая. Сейчас они покупают российские товары через маршрут Россия-Турция-Дубай-США.