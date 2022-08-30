Tagesspiegel: США и Евросоюз обеспокоило растущее военное сотрудничество России и КНР

Растущее военное сотрудничество КНР и России беспокоит США и Евросоюз. Усиливающаяся интеграция стран бросает вызов существующему мировому порядку, сообщила немецкая газета Der Tagesspiegel.
Издание опросило экспертов в свете стратегических учений «Восток-2022», в которых будет участвовать контингент из КНР. Сотрудница Института изучения Китая Фонда Меркатора Елена Легарада считает, что китайско-российские отношения представляют вызов западным государствам.
«Если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом», — считает Ульрике Франке, эксперт по безопасности в Евросовете по международным отношениям в Лондоне.
Эксперт Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер отметил, что Китай и Россия «бросают вызов мировому порядку». Сотрудник Фонда науки и политики, военный эксперт Вольфганг Рихтер заявил, что формального военного альянса между Китаем и РФ нет, но страны объединяет стремление сменить доминирование США на международной арене многополярным порядком.