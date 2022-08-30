Tagesspiegel: США и Евросоюз обеспокоило растущее военное сотрудничество России и КНР

Эксперт Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер отметил, что Китай и Россия «бросают вызов мировому порядку». Сотрудник Фонда науки и политики, военный эксперт Вольфганг Рихтер заявил, что формального военного альянса между Китаем и РФ нет, но страны объединяет стремление сменить доминирование США на международной арене многополярным порядком.