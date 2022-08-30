Власти Херсонской области: никакое «контрнаступление» ВСУ региону не угрожает

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов оценил риски контрнаступления ВСУ. Он уверен, что региону ничего не угрожает, здесь выстроена монументальная оборона российской армии, информирует РИА Новости.
«Херсонская область полностью находится под охраной профессиональных военных из министерства обороны Российской Федерации. Выстроено несколько защитных рубежей. Херсону и Херсонской области ничего не угрожает», — заверил Стремоусов.
Ранее сообщалось, что разрекламированное киевским режимом контрнаступление на Херсон обернулось для ВСУ трагедией. В результате активной обороны подразделения украинской армии понесли серьезные потери в живой силе и технике.