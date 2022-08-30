Замглавы администрации Херсонщины Стремоусов заявил о ненависти людей к Зеленскому

Люди ненавидят президента Украины Владимира Зеленского и правящий в Киеве режим, сообщил РИА Новости чиновник. Все заявления о возвращении контроля над областью – это «бессмысленные эмоции и рефлексия» украинской стороны, так как точка невозврата пройдена, подчеркнул он.