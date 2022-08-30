Замглавы администрации Херсонщины Стремоусов заявил о ненависти людей к Зеленскому

Чем больше украинская сторона обстреливает Херсонскую область, тем больше люди требуют проведения референдума ее жители. Такими данными поделился замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Люди ненавидят президента Украины Владимира Зеленского и правящий в Киеве режим, сообщил РИА Новости чиновник. Все заявления о возвращении контроля над областью – это «бессмысленные эмоции и рефлексия» украинской стороны, так как точка невозврата пройдена, подчеркнул он.
«Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума и еще больше становится сторонников того, чтобы область стала субъектом Российской Федерации», – заявил Стремоусов.
Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область. В регионе сформирована новая администрация, ведется вещание российских радиостанций и телеканалов, восстанавливаются связи с Крымом.