Депутаты Госдумы предложили увеличить размер маткапитала на четверть

Депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» выступили с инициативой внести изменения в программу материнского капитала. Об этом сообщает газета «Известия».
По данным издания, документ будет внесен в Госдуму уже 30 августа. Планируется сделать программу бессрочной, а также увеличить размер выплат за третьего ребенка до 1,399 миллиона рублей.
Глава фракции «Справедливая Россия – За правду» и один из авторов законопроекта Сергей Миронов заявил, что демографическую проблему в стране нужно решать. Он сослался на прогноз Росстата, который предсказывает снижение численности населения до 134 миллионов человек к 2036 году.
Ранее «Царьград» писал, что возможности материнского капитала в России расширены. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.