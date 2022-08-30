Депутаты Госдумы предложили увеличить размер маткапитала на четверть

Глава фракции «Справедливая Россия – За правду» и один из авторов законопроекта Сергей Миронов заявил, что демографическую проблему в стране нужно решать. Он сослался на прогноз Росстата, который предсказывает снижение численности населения до 134 миллионов человек к 2036 году.