Bloomberg: ЕС хочет бороться с «пропагандой» в России посредством соцсетей

План подразумевает финансирование курсов по грамотности в отношении СМИ, которые распространяли бы в соцсетях блогеры. Кроме того, предлагается использовать «технические меры» против якобы имеющей место «российской цензуры». К таким средствам отнесли инструменты для обхода интернет-цензуры и информационный контент на русском языке для проживающих в других странах русскоговорящих пользователей.