Bloomberg: ЕС хочет бороться с «пропагандой» в России посредством соцсетей

ФРГ и Франция предлагают ввести в Евросоюзе меры по борьбе с «пропагандой» в России, включающие распространение в соцсетях инструментов для обхода цензуры. Об этом сообщает Bloomberg.
Париж и Берлин перед встречей глав МИД Евросоюза по визовому вопросу подготовили неофициальный документ. В нем предлагается использовать «креативные пути» для распространения в России якобы независимой информации.
План подразумевает финансирование курсов по грамотности в отношении СМИ, которые распространяли бы в соцсетях блогеры. Кроме того, предлагается использовать «технические меры» против якобы имеющей место «российской цензуры». К таким средствам отнесли инструменты для обхода интернет-цензуры и информационный контент на русском языке для проживающих в других странах русскоговорящих пользователей.