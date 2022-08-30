Небензя назвал циничным призыв США «раскошелиться на восстановление Афганистана»

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал коллегу из США Линду Томас-Гринфилд не заставлять других платить по чужим счетам. С речью дипломат выступил на заседании Совбеза организации по Афганистану.
Небензя отметил, что в рассуждениях американских коллег можно уловить призыв к РФ и Китаю «раскошелиться на восстановление Афганистана». Постпред России признался, что циничность подобных заявлений «просто поражает».
«Нас призывают скинуться на восстановление страны, экономика которой была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО. Вместо того чтобы признать свои ошибки и попытаться их исправить, нас теперь упрекают в том, что мы не хотим платить по чужим счетам», – заявил Небензя.
Платить за свои ошибки необходимо западным партнерам, считает постпред. Для начала он предложил вернуть украденные деньги афганскому народу.