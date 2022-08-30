Небензя назвал циничным призыв США «раскошелиться на восстановление Афганистана»

Политика
Небензя назвал циничным призыв США «раскошелиться на восстановление Афганистана»

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал коллегу из США Линду Томас-Гринфилд не заставлять других платить по чужим счетам. С речью дипломат выступил на заседании Совбеза организации по Афганистану.

Небензя отметил, что в рассуждениях американских коллег можно уловить призыв к РФ и Китаю «раскошелиться на восстановление Афганистана». Постпред России признался, что циничность подобных заявлений «просто поражает».

«Нас призывают скинуться на восстановление страны, экономика которой была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО. Вместо того чтобы признать свои ошибки и попытаться их исправить, нас теперь упрекают в том, что мы не хотим платить по чужим счетам», – заявил Небензя.

Платить за свои ошибки необходимо западным партнерам, считает постпред. Для начала он предложил вернуть украденные деньги афганскому народу.

#небензя #совбез оон #афганистан #сша