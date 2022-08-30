Guardian: украинские беженцы оказались в бедственном положении в Великобритании

Украинские беженцы сталкиваются с многочисленными трудностями и оказываются в бедственном положении в Великобритании. О ситуации сообщила газета The Guardian.
Поиск жилья для многих беженцев превращается в «порочный круг». Они не могут оставлять большие депозиты, не имеют опыта общения с арендодателями или поиска добровольного поручителя, говорится в публикации.
«Есть украинцы, у которых есть деньги, чтобы ежемесячно платить за квартиру, но их просят оплатить депозит от шести до двенадцати месяцев вперед. Это большие деньги, поэтому не многие украинцы могут себе это позволить», – сообщила изданию беженка из Киева Ольга Плющ.
Многие семьи сейчас находятся в трудном положении, отметила она. Украинка Ольга Апрямова рассказала изданию, что при каждом просмотре квартиры слышит от арендодателей, что беженцам жилье в аренду не сдадут.