Вышинский: Украина как государство совсем не интересует Запад

По его словам, союзники киевского режима в первую очередь видят перед собой прилегающие к России территории. Речь идет о землях, на которых Украина может «пустить побеги». При этом период «прорастания» влияния Запада проходил на глазах Вышинского. Он сделал это заявление в ходе передачи «Между тем» на канале «Звезда».