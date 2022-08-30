Бывшему мэру Архангельска назначили 15 суток за незаконный автопробег в Москве

Экс-мэр Архангельска Александр Донской арестован на 15 суток за нарушение порядка при попытке организации автомобильного пробега в центре российской столицы. Об этом информирует ТАСС.
«Назначить Донскому административное наказание в виде 15 суток ареста», — озвучил решение судья Таганского суда.
Пока решение в силу не вступило. Оно может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки. Обвиняемый не признал вину.
28 августа правоохранители пресекли проведение несанкционированных автомобильных гонок. Полиция задержала около 90 ранее предупрежденных о запрете владельцев дорогих машин. В их числе был Донской.