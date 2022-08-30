Эстония планирует ограничить право россиян на приобретение недвижимости

Министерство внутренних дел Эстонии готовит закон, который ограничивает право россиян приобретать в стране недвижимость. Об этом рассказал глава МВД республики Лаури Ляэнеметс.
По его словам, речь идет о проекте, который и раньше находился в ведомстве как инициатива. Однако для него у МВД не хватало политической воли.
Ляэнеметс поставил перед структурой задачу начать подготовку законопроекта об ограничении прав россиян покупать недвижимость в Эстонии. Глава МВД рассказал об этом газете Postimees.
Однако он не стал говорить об остальных деталях. Министр также объяснил, что МВД в данный момент изучает ситуацию и на основе этого предложит решение.