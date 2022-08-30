Читатели Le Figaro сравнили прием Украины в ЕС с рождением Четвертого рейха

Политика
Читатели Le Figaro сравнили прием Украины в ЕС с рождением Четвертого рейха

Прием Украины в Евросоюз является концом объединения и рождением Четвертого рейха. Об этом рассказали читатели французского издания Le Figaro.

Пользователи раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за просьбу принять в ЕС балканские страны и бывшие государства СССР, а также отменить право вето в объединении. Ранее он пообещал поддержать расширение Евросоюза.

«Это конец Евросоюза. Немцы просто хотят расширить свой рынок. Но это уже не ЕС, это Четвертый рейх», — заявил CLAUDE MARTIN 32.

По мнению других читателей, Европа, включая Францию, и так идут ко дну. Евросоюз не нуждается в коррумпированных странах вроде Украины.

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