Авиакомпании S7 разрешили вернуть два Boeing 737 MAX в Турцию

Правительство России разрешило авиакомпании S7 вывезти два самолета Boeing 737 MAX. Это следует из распоряжения кабмина.
Разрешение выдано «дочке» S7 — ООО «Глобус». Компания получила возможность до 31 декабря этого года вывезти в Турцию два самолета Boeing 737–8 МАХ.
S7 обратилась к кабмину за разрешением вернуть два борта иностранным лизингодателям. В авиакомпании пояснили, что самолеты нельзя эксплуатировать в России ввиду отсутствия сертификата типа воздушного судна.
Ранее в «Аэрофлоте» заявили о планах заказать более 323 отечественных самолета, сообщает «Царьград». Две трети заказа составят МС-21, отметил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.