«Это психиатрия». Хазин прокомментировал привычку россиян хранить накопления в долларах

Россияне, которые, невзирая на ограничения на покупку валюты и комиссию, закупают доллары в больших количествах, ориентируются на привычную для них, но уже неактуальную картину мира.
Такое мнение в эфире YouTube-канала «Дайте сказать!» высказал известный политолог и экономист Михаил Хазин.
Ранее Центробанк РФ обнародовал данные, согласно которым в июле текущего года россияне накупили долларов на 237,1 миллиарда рублей, переправив значительную часть валюты на зарубежные счета.
Комментируя эту информацию, Михаил Хазин отметил, что подобное поведение граждан РФ не поддается никакой логике.
«Люди – они как дети. Их научили в детстве, что единственный актив, который существует в природе, – это доллар. Вот они его и покупают. Есть, конечно, разные продвинутые люди. Кто-то покупает юани, кто-то – биткоины», – отметил эксперт.
По словам Михаила Хазина, доллар в качестве денежной единицы Соединенных Штатов продолжит существовать и в будущем. В этом плане ему ничего не угрожает. Но в качестве мировой резервной валюты доллар «умирает на глазах». Поэтому решение хранить свои сбережения в американской валюте не является разумным.
Хотя, добавил экономист, давать рекомендации о том, как хранить сбережения, можно, только ориентируясь на индивидуальные особенности каждого конкретного человека, так как универсальных советов в этом деле быть не может.
«Люди вообще не склонны внимательно слушать, что им говорят. И они часто слышат только то, что соответствует их представлениям. Когда говоришь то, что их представлениям не соответствует, они это пропускают мимо ушей. Вот у них есть ощущение, что сегодня доллар – это то, что надо. На сегодня это – дурость. Но я с этим ничего сделать не могу. Это психиатрия», – подчеркнул Хазин.
Напомним, ранее эксперты-экономисты высказали мнение, что Соединенные Штаты сами приблизили крах доллара в качестве мировой резервной валюты, решив использовать его как инструмент для санкционного давления.
После того, как на счетах западных банков были заморожены 300 миллиардов российских золотовалютных резервов, многие страны мира задумались о том, не поступят ли США также и с их сбережениями и стоит ли им хранить свои резервы в долларах. В последующие месяцы многие страны начали активно переходить на использование национальных валют при совершении международных сделок.