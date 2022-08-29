«Это психиатрия». Хазин прокомментировал привычку россиян хранить накопления в долларах

После того, как на счетах западных банков были заморожены 300 миллиардов российских золотовалютных резервов, многие страны мира задумались о том, не поступят ли США также и с их сбережениями и стоит ли им хранить свои резервы в долларах. В последующие месяцы многие страны начали активно переходить на использование национальных валют при совершении международных сделок.