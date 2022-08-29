Кулеба призвал ИКЕА и другие шведские компании вернуться на Украину

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал ИКЕА и прочие шведские компании возобновить деятельность на Украине. К иностранному бизнесу министр обратился в соцсетях.
Кулеба отметил, что на Украине уже наращивает деятельность производитель грузовиков Scania Group. Министр считает, что их примеру должны последовать остальные шведские компании, особенно ИКЕА. В компании с 24 февраля «оставили шесть украинских фабрик», подчеркнул он.
«Я призываю шведские компании активно изучить и возобновить деятельность на Украине», – написал Кулеба.
После начала российской спецоперации на Украине министр неоднократно выступал с критикой в адрес западных компаний, которые продолжили работать в России или не разорвали сотрудничество с РФ. Кулеба призывал их покинуть российский рынок как можно скорее.