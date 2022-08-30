Главред RT Симоньян назвала угрожавших ей азовцев «угашенными подростками»

Главред RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала угрозы со стороны украинского батальона «Азов»✱ (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости.
«Судя по стилистике угроз, там заседают или маньяки, или угашенные подростки. Одно, кстати, не исключает другого», — отметила Симоньян.
Журналист отметила, что продолжает жить дальше своей жизнью. Она подчеркнула, что и дальше делает то, что считает честным, должным и нужным.
Ранее она опубликовала в своем Telegram-канале письмо с угрозами символикой «Азова. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз Симоньян. Об этом информирует «Царьград».
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация