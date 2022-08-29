Bulgarian Military: Россия уничтожила большинство американских систем HIMARS на Украине

Армия
Bulgarian Military: Россия уничтожила большинство американских систем HIMARS на Украине

Вооруженные силы России ликвидировали большинство американских систем залпового огня HIMARS, которые США передали киевскому режиму. Об этом рассказал журналист Бойко Николов в материале для газеты Bulgarin Millitary.

Украинские националисты после получения систем залпового огня каждые 12 часов меняли дислокацию систем, пытаясь скрыть их местоположение от России. Николов отметил, что ВС РФ разгадали стратегию Киева и вывели из строя большинство HIMARS, передает «ПолитРоссия».

По словам журналиста, 60% американских систем залпового огня были ликвидированы. Сейчас HIMARS мало, и они находятся далеко друг от друга.

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