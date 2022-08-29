Вооруженные силы России ликвидировали большинство американских систем залпового огня HIMARS, которые США передали киевскому режиму. Об этом рассказал журналист Бойко Николов в материале для газеты Bulgarin Millitary.
Украинские националисты после получения систем залпового огня каждые 12 часов меняли дислокацию систем, пытаясь скрыть их местоположение от России. Николов отметил, что ВС РФ разгадали стратегию Киева и вывели из строя большинство HIMARS, передает «ПолитРоссия».
По словам журналиста, 60% американских систем залпового огня были ликвидированы. Сейчас HIMARS мало, и они находятся далеко друг от друга.