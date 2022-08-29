Белый дом: США не могут следить за обстрелами Запорожской АЭС

США не могут следить за тем, с чьей стороны обстреливают Запорожскую АЭС. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Джон Кирби.
Он подчеркнул, что по оценкам Вашингтона контроль над атомной станцией со стороны армии России делает киевский режим «заложником» в вопросе энергетической мощности объекта. Кирби сделал это заявление во время брифинга для сотрудников прессы.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра около Энергодара. Киевские боевики продолжают постоянно атаковать этот город, ближайшие населенные пункты и территорию атомного объекта.