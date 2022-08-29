Кедми: кризис Евросоюза стал для России хорошим уроком

Москва, отметил Кедми, имела возможность наблюдать за тем, как Европа, отказавшись от суверенитета, приближается к своему краху. И главный урок, который она из этого извлекла, заключается в том, что всегда нужно помнить в первую очередь о своих национальных интересах, так как на идеях глобализма будущего не построить.