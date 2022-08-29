Кедми: кризис Евросоюза стал для России хорошим уроком

Вся планета извлекла урок из катастрофы Европейского союза, но Россия научилась на чужих ошибках и не повторит их.
Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» заявил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми.
В Европе, отметил эксперт, уже идет разрушительный политический процесс, который не остановить.
На заре существования Европейского союза общий рынок имел для содружества государств колоссальное значение. Но со временем Евросоюз из-за деградации европейских элит стал монстром, изрыгающим бюрократию и деградацию, к тому же неспособным на самостоятельные решения.
«И этот монстр кастрировал все страны. Они уже не решают свои национальные проблемы – они заменяют их общими. И Британия, и ФРГ, и Франция. Алжир давно смеется над (президентом Франции Эммануэлем) Макроном – он этого заслуживает», – подчеркнул политолог.
Москва, отметил Кедми, имела возможность наблюдать за тем, как Европа, отказавшись от суверенитета, приближается к своему краху. И главный урок, который она из этого извлекла, заключается в том, что всегда нужно помнить в первую очередь о своих национальных интересах, так как на идеях глобализма будущего не построить.
«Урок в этом такой: если кто-то строит будущее страны в слишком большой зависимости от глобального мира, он теряет способность самому решать свои проблемы. Это ведет каждую такую страну к катастрофе. И этот урок надо запомнить: что бы ни было во всем мире, прежде всего надо выстраивать свой суверенитет, экономический, политический и военный. Слава богу, Россия уже в этом направлении повернулась. А Европа на это сегодня уже не способна», – заключил эксперт.
Напомним, ранее глава международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден заявил, что из-за сокращения поставок энергоресурсов из РФ страны Европы будут ощущать нехватку газа на протяжении нескольких следующих зим. А также, по мнению Бердена, и на нефтяном рынке еще какое-то время спрос будет превышать предложение, что соответствующим образом скажется на ценах на сырье.