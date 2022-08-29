События на Украине к 21:00 29 августа: повреждения на ЗАЭС из-за обстрелов, провал попытки наступления ВСУ на юге

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 29 августа.
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ходе брифинга сообщило, что ВКС РФ в течение предыдущих суток нанесли удары высокоточным оружием по пункту управления воздушного командования «Восток» в районе Днепропетровска, а также по складу вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ в районе Нововоронцовки (Херсонская область), ликвидировав до 70 националистов и 14 единиц специальной автотехники.
Кроме того, высокоточным оружием наземного базирования в районе Марганца (Днепропетровская область) поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады теробороны, полевые лагеря нацистских формирований «Айдар» (в отношении бойцов формирования в РФ возбуждены уголовные дела) и «Азов»✱ (запрещен в РФ). Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше 3 000 снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен» в районе Бахмута (Донецкая Народная Республика, ДНР) уничтожено более 30 и ранено свыше 50 боевиков. ВКС РФ за сутки сбили 2 самолета Су-25 ВВС Украины в районах Червоного Яра (Запорожская область) и Курдюмовки (ДНР).
Авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 9 пунктов управления ВСУ в районах Константиновки, Бахмута, Райгородка, Славянска и Никольского (ДНР), Камышевахи и Веселянки (Запорожская область), Николаева и Партизанского (Николаевская область), 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах. Также ликвидированы 6 складов вооружения и боеприпасов в районах Водянского, Краматорска, Доброволья и Звановки (ДНР), Александровки (Харьковская область) и Белоусово (Херсонская область).
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 6 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах Степного, Ивановки (ДНР), Коновалово (Запорожская область), а также населенных пунктов Максим Горький и Новая Каховка (Херсонская область). Перехвачены 3 баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд РСЗО «Ольха» и HIMARS в районе Новой Каховки.
МО РФ также сообщило, что 28 августа ВСУ применили БПЛА для нанесения удара по району Запорожской АЭС, дрон удалось сбить во время приближения к зданию специального корпуса №1. Он упал на крышу здания, где хранится ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы.
Кроме того, не прекращаются обстрелы расположенного рядом с АЭС Энергодара. В течение 28 августа украинская артиллерия выпустила 8 крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города. Среди мирных жителей есть раненые, 2 снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра станции. Обстрелы велись с огневых позиций ВСУ в районах Никополя и Марганца (Днепропетровская область). В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на данных позициях были подавлены.
ДНР
Народная милиция ДНР в вечерней сводке заявила, что с начала суток украинские вооруженные формирования выпустили по территории республики 320 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов. По Горловке выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», оснащенных противопехотными минами ПФМ «Лепесток».
Обстрелы велись по районам 10 населенных пунктов. В результате атак 4 мирных жителя получили ранения. Повреждены 30 домостроений и 6 объектов гражданской инфраструктуры.
На протяжении всего дня украинские войска активно обстреливали жилые кварталы столицы ДНР. Зафиксированы повреждения объектов жилой застройки и гражданской инфраструктуры. В числе прочих под огонь попала бывшая база футбольного клуба «Шахтер». В частности, полностью разрушен дом бывшего главного администратора команды.
Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что в районе Северска военнослужащие ВСУ самовольно оставляют позиции на фоне крупных потерь украинских боевиков на этом участке фронта.
ЛНР
Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило, что с начала суток был зафиксирован обстрел населенного пункта Первомайск со стороны ВСУ. В ходе атаки применялась американская РСЗО HIMARS.
Аграрии ЛНР убрали ранние зерновые и зернобобовые культуры на 95% площадей. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.
ЛНР получила от РФ гуманитарную помощь для восстановления энергоснабжения Северодонецкой агломерации. Об этом сообщила пресс-служба Республиканской сетевой компании (РСК). Генеральный директор РСК Борис Рыжилов заявил, что на освобожденных территориях уже ведутся работы по реконструкции объектов энергетики, однако зачастую доступ к ним затруднен из-за недостаточного количества специальной техники по разминированию воздушных линий.
Первые жилые дома в Северодонецке и Рубежном подключены к газоснабжению, рассказали в Правительстве ЛНР.
Военнослужащие Росгвардии задержали в ЛНР двоих участников «Правого сектора»✱✱✱ (запрещен в РФ), а также обнаружили 6 схронов с оружием.
Украина
ВСУ в течение дня продолжили обстрел территории Запорожской АЭС, куда на этой неделе должна прибыть миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В ходе атак 29 августа украинские формирования пробили крышу спецкорпуса №1, где хранится топливо для реакторов станции. Член главного совета местной областной администрации Владимир Рогов заявил, что удар был нанесен из американской гаубицы М777. Он добавил, что радиационный фон на объекте в норме, власти контролируют ситуацию.
Очевидцы вечером в понедельник сообщили о 5 взрывах, прогремевших в Мелитополе (Запорожская область). Эту информацию позднее подтвердил Владимир Рогов. При этом местные жители заявляли, что над городом срабатывала ПВО. Обстрелы фиксировались в Энергодаре и Бериславском районе.
Также атакам ВСУ подверглась территория Херсонской области. О массированном обстреле Новой Каховки со стороны украинских войск заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. Власти объявили массовую эвакуацию в городе, жителей распределили по бомбоубежищам и подвалам. Также в администрации рассказали, что на территории Новой Каховки упала и не разорвалась ракета HIMARS.
Кроме того, Леонтьев заявил о предотвращении теракта рядом с одним из детских садов. По словам чиновника, инцидент произошел на прошлой неделе — самодельное взрывное устройство нашли неподалеку от детской площадки, оно было готово к подрыву радиоуправляемым способом.
Агентство Reuters со ссылкой на заявление главы пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Натальи Гуменюк сообщило о якобы начале наступления ВСУ на юге. Замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ предприняли массированный обстрел региона, однако полноценного наступления не состоялось.
Вечером МО РФ подтвердило попытку наступления украинских войск в Херсонской и Николаевской областях, отметив, что ВСУ понесли большие потери. Уничтожено 26 украинских танков, 23 БМП, сбито 2 штурмовика Су-25. Потери украинских войск в живой силе составили более 560 военнослужащих.
Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и призвал Киев к переговорам с Россией. По его словам, Украина должна вернуться к границам 1991 года, но сделать это нужно постепенно.
Командование ВВС США в Европе и Африке сообщило, что 8 сентября в Германии состоится встреча группы стран Запада по координации военной помощи, оказываемой Украине.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
- ✱✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация