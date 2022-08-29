События на Украине к 21:00 29 августа: повреждения на ЗАЭС из-за обстрелов, провал попытки наступления ВСУ на юге

Кроме того, не прекращаются обстрелы расположенного рядом с АЭС Энергодара. В течение 28 августа украинская артиллерия выпустила 8 крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города. Среди мирных жителей есть раненые, 2 снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра станции. Обстрелы велись с огневых позиций ВСУ в районах Никополя и Марганца (Днепропетровская область). В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на данных позициях были подавлены.