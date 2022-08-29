Захарова посмеялась над призывом Лондона использовать сточные воды на фоне засухи

Этим летом Соединенное Королевство столкнулось с аномальной жарой. 19 июля температура воздуха в стране достигла рекордных 40,3 градуса. На этом фоне засуха была объявлена в 9 из 14 районов Англии. Последний раз такая ситуация наблюдалась в 2018 году.