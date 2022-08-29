Захарова посмеялась над призывом Лондона использовать сточные воды на фоне засухи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла рекомендацию британского правительства использовать для питья очищенные сточные воды на фоне засухи в Соединенном Королевстве. Своей реакцией она поделилась в Telegram-канале.
«Глава британского агентства по охране окружающей среды рекомендовал забыть о брезгливости и использовать для питья очищенные сточные воды. Боюсь спросить: а к еде это относится?» — сыронизировала российский дипломат.
Ранее руководитель агентства по охране окружающей среды Великобритании Джеймс Биван в статье для издания The Times отметил, что жители страны должны воспринимать воду как ценный ресурс, а не бесплатный товар. Он также заверил, что переработанные сточные воды абсолютно безопасны для питья.
Этим летом Соединенное Королевство столкнулось с аномальной жарой. 19 июля температура воздуха в стране достигла рекордных 40,3 градуса. На этом фоне засуха была объявлена в 9 из 14 районов Англии. Последний раз такая ситуация наблюдалась в 2018 году.