Курганским школьникам запретили приносить дневники с котятами и супергероями

Представители пресс-службы департамента образования Курганской области подчеркнули, что ведомство не давало таких рекомендаций учебных заведениям. Однако они посоветовали родителям отказаться от покупки дневников с яркими обложками, так как они могут отвлекать детей от учебного процесса.