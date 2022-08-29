Курганским школьникам запретили приносить дневники с котятами и супергероями

Ученикам одной из школ кургана запретили покупать дневники с изображениями котят и супергероев на обложках. Как сообщает информационное агентство URA.Ru, запрет коснулся и младшеклассников.
Родители школьников подчеркнули, что соответствующее требование было озвучено на собрании. По их словам, ученикам разрешается покупать дневники только с российской государственной символике.
«Первый класс, еще ладно, если уже купили, но начиная со второго класса для всех строго — только символика РФ», — рассказала мать одного из школьников.
Представители пресс-службы департамента образования Курганской области подчеркнули, что ведомство не давало таких рекомендаций учебных заведениям. Однако они посоветовали родителям отказаться от покупки дневников с яркими обложками, так как они могут отвлекать детей от учебного процесса.