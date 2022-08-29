США откажутся от бесплатной раздачи тестов на COVID-19 из-за нехватки средств

Власти США сворачивают программу бесплатной раздачи тестов на коронавирус из-за нехватки финансирования. Об этом говорится в заявлении американского правительства, передает ТАСС.
«Прием заявок по программе бесплатного тестирования на COVID-19 на дому будет прекращен 2 сентября, поскольку Конгресс США не предоставил дополнительное финансирование, чтобы пополнить количество наборов для тестирования», — отмечается в сообщении.
По словам представителя Белого дома, одной из причин отмены программы стало желание Вашингтона сохранить реагенты для тестирования на COVID-19 в преддверии ожидаемого осеннего всплеска заболеваемости.
В США начали бесплатно тестировать на коронавирус на дому в январе этого года на фоне роста числа заболевших. Жители страны могли получить набор для экспресс-теста через почтовую службу.
Как следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных коронавирусом в мире на утро 29 августа превысило 600 млн. На США приходится наибольшее количество случаев заражения и летальных исходов — свыше 94 млн и 1 млн соответственно.