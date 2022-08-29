CNN: ВСУ начали операцию по подготовке «серьезного контрнаступления» на юге Украины

Украинская армия приступила к началу операции по формированию необходимых условий для «серьезного контрнаступления» на юге Украины. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на двух высокопоставленных американских чиновников.
Согласно разведданным журналистов, контрнаступление ВСУ будет сосредоточено в основном на воздушных и наземных операциях. При этом основные цели и подробности украинской операции источники телеканала не раскрывают.
В Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях. Однако в результате этого понесли большие потери.