Экс-агент ФБР Страк: обыски у Трампа вызваны страхом США перед «русскими шпионами»

Политика
Экс-агент ФБР Страк: обыски у Трампа вызваны страхом США перед «русскими шпионами»

Обыски в поместье бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа производились из-за опасения за сохранность секретных документов. Об этом сообщил бывший руководитель секции контршпионажа ФБР Петер Страк.

По словам экс-агента Федерального бюро расследований, решение изъять важные бумаги связано с боязнью США «русских шпионов». Заручившись поддержкой китайских коллег, они могли получить доступ к госинформации, подчеркнул бывший сотрудник ФБР в интервью каналу MSNBC.

Ранее сообщалось, что Трамп хранил в своем имении более 300 секретных документов. Об этом сообщает телеканал «360».

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