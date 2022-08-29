Экс-агент ФБР Страк: обыски у Трампа вызваны страхом США перед «русскими шпионами»

По словам экс-агента Федерального бюро расследований, решение изъять важные бумаги связано с боязнью США «русских шпионов». Заручившись поддержкой китайских коллег, они могли получить доступ к госинформации, подчеркнул бывший сотрудник ФБР в интервью каналу MSNBC.