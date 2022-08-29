NetEase объяснило, почему Индия предпочитает российское оружие американскому

Индия предпочитает сотрудничать с Россией, а не Соединенными Штатами в оборонной сфере, поскольку американское оружие отличается дороговизной, но при этом имеет низкие эксплуатационные характеристики. К такому выводу пришли эксперты китайского издания NetEase.
Несмотря на то, что за последние годы Нью-Дели импортировали у Вашингтона свыше десятка видов военной техники на сумму более 20 млрд долларов, у двух сторон нет общих ключевых интересов, обратили внимание аналитики. Их объединяет лишь стратегическая цель — сдерживание Китая.
Помимо этого, США довольно ревностно относятся к зарубежному экспорту своих вооружений: очевидно, что они не будут продавать первоклассное оборудование с мощными боевыми характеристиками неосновным союзникам.
«Таким образом, большая часть оружия, экспортируемого Соединенными Штатами в Индию, не относится к боевой технике первой линии. <…> Только ближайшие основные союзники США могут получить более совершенную боевую технику, например, Япония, которая получила истребители F-15J», — подчеркнули авторы статьи.
Что до Индии, то она последовательно закупала у американской стороны транспортные самолеты C-17/130, штурмовики P-8I, противолодочные вертолеты MH-60R, беспилотные летательные аппараты MQ-9B и доковые транспортные корабли класса «Остин». Основной боевой техникой Нью-Дели являются лишь легкая гаубица M777 и вертолет AH-64E.
Широкое использование Индией оружия американского производства ограничивает и тот факт, что Вашингтон выставил большое количество дополнительных условий к экспорту: например, техническое обслуживание могут осуществлять только США, равно как и поставлять запчасти.
«В таких условиях военное сотрудничество между Соединенными Штатами и Индией уже близко к своему пределу, и его трудно развивать дальше. Поэтому Индии остается только обратиться за помощью к своему традиционному партнеру — России», — отметили в издании.
По словам экспертов, американское оружие чрезвычайно дорогое. Так, в 2010 году Индия закупила у США шесть тактических транспортных самолетов C-130J общей стоимостью 11 млрд долларов, а спустя год — еще 10 военно-транспортных самолетов C-17A на сумму почти 6 млрд долларов.
«Напротив, российское оружие и техника относительно дешевы. В настоящее время основной истребитель ВВС Индии Су-30МКИ с 2001 года произвел более 220 самолетов стоимостью около 15 миллиардов долларов. Он также получил разрешение российской стороны и внедрил сборочную производственную линию», — указали в NetEase.
Ключевым преимуществом сотрудничества с РФ аналитики назвали возможность получения Индией технологий, которые заложат прочную основу для самостоятельных исследований и разработок. В пример они привели эсминец типа «Дели», который значительно повысил уровень строительства индийских кораблей. С этой точки зрения импорт американского оружия гораздо менее рентабелен.
«В долгосрочной перспективе военное сотрудничество между Соединенными Штатами и Индией гораздо менее прочное, чем между Россией и Индией. Поэтому неудивительно, что Индия закупает большое количество вооружений у России», — резюмировали китайские обозреватели.
Ранее содиректор компании-производителя с российской стороны Александр Максичев сообщил, что все корабли первой линии ВМС Индии будут оснащены сверхзвуковыми крылатыми ракетами российско-индийского производства «БраМос».