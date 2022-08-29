NetEase объяснило, почему Индия предпочитает российское оружие американскому

Несмотря на то, что за последние годы Нью-Дели импортировали у Вашингтона свыше десятка видов военной техники на сумму более 20 млрд долларов, у двух сторон нет общих ключевых интересов, обратили внимание аналитики. Их объединяет лишь стратегическая цель — сдерживание Китая.