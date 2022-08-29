Актер Сергей Безруков опроверг свое участие в спортивной драме «Роднина»

Народный артист России Сергей Безруков опроверг свое участие в спортивной драме «Роднина». Он отметил, что узнал о роли в фильме из новостей.
«"Без меня меня женили" или "любимое" занятие популярных артистов — открыть утренние газеты и узнать, в каких проектах, про которые первый раз слышишь, ты, оказывается, участвуешь. Например, недавно с удивлением прочитал, что снимаюсь в спортивной драме "Роднина"» — написал Безруков в Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что часто актерские составы таких фильмов сильно отличаются от тех, что были заявлены в самом начале. Безруков отметил, что иногда попадает в неловкие ситуации, когда приходится комментировать проекты, о которых он ничего не знает.