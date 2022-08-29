Херсонские власти предостерегли украинскую армию от новых обстрелов Каховской ГЭС

Действия ВСУ могут привести к прекращению поставок электроэнергии с Каховской ГЭС на Украину, заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
В комментарии для РИА Новости он напомнил, что гидроэлектростанция связана единой энергосистемой.
«Существует высокий риск для объекта. Электроснабжение юга Украины может оказаться под большим вопросом. ГЭС связана единой энергосистемой. Это серьезно, но Украина продолжает ежедневно и по несколько раз в том числе среди белого дня осуществлять обстрелы города и района ГЭС», — рассказал Леонтьев.
Собеседник журналистов подчеркнул, что огонь ведется с применением ракетного вооружения западного производства.