Мэр Одессы выступил против сноса памятника русской императрице Екатерине II

Снос памятника российской императрице Екатерине II в Одессе не имеет никакого смысла. Такое мнение выразил мэр Одессы Геннадий Труханов. Он выступил против идеи о сносе монумента.
Предложение о сносе памятника Екатерине II было выдвинуто на сайте с петициями, адресованными президенту Украины Владимиру Зеленскому. Отмечается, что она набрала 25 тысяч подписей. По мнению Труханова, властям города следует подождать со сносом монумента.
«Даже если мы будем уничтожать памятники, история не изменится. Знаю, что петиция набрала 25 тысяч подписей, но я за то, чтобы подождать. С таким подходом я должен сносить памятники Пушкину или Гагарину? В этом нет никакого смысла», — заявил он в беседе с итальянским изданием Corriere della Sera.
Вооруженные силы России проводят специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что проведение спецоперации является вынужденной мерой.