Мэр Одессы выступил против сноса памятника русской императрице Екатерине II

Предложение о сносе памятника Екатерине II было выдвинуто на сайте с петициями, адресованными президенту Украины Владимиру Зеленскому. Отмечается, что она набрала 25 тысяч подписей. По мнению Труханова, властям города следует подождать со сносом монумента.