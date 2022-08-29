Литва намерена лишить школьников возможности учить русский язык в качестве иностранного

Общество
Литва намерена лишить школьников возможности учить русский язык в качестве иностранного

Власти Литвы планируют исключить из школьной программы изучение русского языка в качестве иностранного. Об этом сообщила глава министерства образования страны Юргита Шюгждинене.

По ее словам, республика сейчас испытывает нехватку учителей иностранных языков. Педагогические вузы преимущественно готовят специалистов по русскому языку, в то время как по другим наблюдается кадровый дефицит. При этом Литва намерена отказаться от преподавания русского языка.

«Мы хотели бы поступить так и будем к этому стремиться. Число учащихся, которые в качестве второго иностранного выбирают не русский, а другие языки, понемногу возрастает», — цитирует Шюгждинене ТАСС.

Министр добавила, что изменения коснутся государственных школ, где уроки проводятся на литовском и польском языках. В подобных образовательных учреждениях русский язык не является обязательным к изучению, но его можно выбрать в качестве второго иностранного.

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