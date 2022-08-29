Литва намерена лишить школьников возможности учить русский язык в качестве иностранного

По ее словам, республика сейчас испытывает нехватку учителей иностранных языков. Педагогические вузы преимущественно готовят специалистов по русскому языку, в то время как по другим наблюдается кадровый дефицит. При этом Литва намерена отказаться от преподавания русского языка.