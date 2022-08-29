«Большая заманушка». Сатановский высмеял предложение Шольца расширить Евросоюз

Политолог Евгений Сатановский высмеял предложение канцлера ФРГ Олафа Шольца расширить Евросоюз за счет включения Западных Балкан, Украины, Молдавии, а позже и Грузии. По его словам, чем больше «бедных родственников» вступит ряды объединения, тем труднее ему будет принимать какие-нибудь решения. Об этом он написал в Telegram-канале «Армагеддоныч».
Ранее Шольц призвал страны ЕС отказаться от права вето при обсуждении некоторых вопросов, например, в области санкций или защиты прав человека. Он убежден, что решения должны приниматься большинством голосов стран-участниц, а не единогласно, как сейчас.
«Я выступаю за расширение Евросоюза и включение государств — Западных Балкан, Украины и Молдавии, а в перспективе и Грузии», — добавил немецкий канцлер.
По мнению Сатановского, перспективы вступления в ЕС указанных государств не могут не радовать. Неслучайно президент РФ Владимир Путин в свое время отмечал, что Россию такой сценарий совсем не пугает, поскольку военным блоком это объединение не является — слишком уж много в нем центров принятия решений.
«Чем больше нахлебников на свою шею Евросоюз нагрузит, тем быстрее он гикнется, что особенно порадует американцев, которым сильные, богатые и устойчивые конкуренты не нужны, что европейцы, идя у них на поводу, как бычок на веревочке на бойню, традиционно не учитывают», — подчеркнул политолог.
Сатановский назвал естественной страсть Брюсселя к расширению ЕС: по его словам, европейцам присуща не только жадность, но и «моральная компенсация потери старых колоний». При таком «инстинктивном» подходе они могут пополнить свой состав хоть Афганистаном, хоть Монголией, хоть Йеменом с Лаосом, добавил эксперт.
«Весь европейский проект, как и принадлежность к чему угодно западному — большая заманушка. Ослам вешают перед носом морковку, вынуждая их открывать свои рынки для тех, кто этим занимается, ликвидировать у себя конкурентные отрасли или отдельные особо ценные предприятия <…>», — объяснил Сатановский.
При этом любые внешние связи, которые не поддаются контролю со стороны Брюсселя и Вашингтона, «рубятся на корню», особенно если партнером выступает Россия, Иран или Китай, указал политолог.
«Туземное начальство покупается оптом, а страна тонет в долгах и кредитах. Нормальная система протекторатов и колоний нового типа. Добровольно и с песнями…» — резюмировал Сатановский.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал «сильным сигналом по отношению к России» признание европейской перспективы Украины, Молдавии и Грузии. 23 июня ЕС одобрил предоставление Киеву и Кишиневу статуса кандидатов на вступление в объединение.