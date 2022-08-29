«Большая заманушка». Сатановский высмеял предложение Шольца расширить Евросоюз

По мнению Сатановского, перспективы вступления в ЕС указанных государств не могут не радовать. Неслучайно президент РФ Владимир Путин в свое время отмечал, что Россию такой сценарий совсем не пугает, поскольку военным блоком это объединение не является — слишком уж много в нем центров принятия решений.