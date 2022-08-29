Страны НАТО принимают участие в военных учениях «Достойный партнер-2022» на территории Грузии

Стратегические многонациональные военные учения «Достойный партнер-2022» стартовали на территории Грузии. Об этом сообщает военное ведомство страны.
По данным пресс-службы министерства, в боевых маневрах также будут задействованы страны НАТО. Известно, что торжественная церемония открытия мероприятия проходила на военной базе около Тбилиси. Данные учения уже шестой раз проходят на грузинской территории. Основной их целью стало повышение слаженности действий военнослужащих ВС Грузии, США и стран-партнеров НАТО.
В ведомстве отметили. что в этом году в мероприятии задействованы более 2,4 тысячи солдат. Также в этом году в «Достойном партнере-2022» впервые примут участие представители из Японии и Швеции.