Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев согласится только на вступление в НАТО без ПДЧ

Если бы украинской стороне предложили ПДЧ до начала специальной военной операции Вооруженных сил России по защите республик Донбасса, то киевский режим был бы максимально удовлетворен, объяснила она. Об этом вице-премьер рассказала во время общения с журналистами издания «Европейская правда».