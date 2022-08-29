Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев согласится только на вступление в НАТО без ПДЧ

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что киевский режим уже не согласится лишь на ПДЧ в НАТО.
Если бы украинской стороне предложили ПДЧ до начала специальной военной операции Вооруженных сил России по защите республик Донбасса, то киевский режим был бы максимально удовлетворен, объяснила она. Об этом вице-премьер рассказала во время общения с журналистами издания «Европейская правда».
«То есть только членство», — подчеркнула Стефанишина.
Ранее, как передает телеканал «360», генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия и Китай озаботились развитием своего присутствия в Арктике. Именно поэтому он призвал Североатлантический альянс поступить таким же образом.