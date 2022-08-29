Глава СК России Бастрыкин поручил принять меры по сохранению Дома Лапина в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату принять меры по сохранению Дома Лапина в Санкт-Петербурге.
Как отметили в пресс-службе СК, Бастрыкин распорядился продолжить следственные действия в рамках уголовного дела по факту сносов объектов культурного наследия в Петербурге, включая Дом Лапина.
Помимо этого, председатель СК поручил ускорить производство назначенной экспертизы для установления исторической значимости этого здания и обоснованности решения о возможности его демонтажа.
Главное следственное управление СК России уже признало Дом Лапина вещественным доказательством, а это значит, что дом будет стоять на своем месте, как минимум, до конца уголовного разбирательства.
Ранее Бастрыкин поручил сформировать группу по расследованию случаев уничтожения объектов культурного наследия в Северной столице, которые допустил губернатор Александр Беглов.