«Перепутали с медведем». Канадцы развели панику из-за нападения СССР на Румынию

Двое канадских туристов развели панику, решив, что Россия атаковала Румынию. Причиной стало сообщение от системы Ro-Alert, в котором предупреждалось о риске нападения медведей в зоне нахождения путешественников. Об этом пишет румынский портал Ziare.
Отмечается, что Норманд Пион и Элен Жигер прогуливались на велосипедах по Карпатам в районе города Топлице. Тревожное известие «напугало их до смерти»: дело в том, что медведь по-румынски — «Urs», но канадцы, не владеющие румынским языком, решили, что речь идет об атаке СССР (USSR) на Румынию.
«Очень испугавшись, они искали информацию на сайте канадских властей, думая, что им нужно как можно скорее покинуть Румынию, но ничего не нашли о так называемом вторжении. Только позже, когда они попросили местного жителя перевести сообщение, они поняли, что это был всего лишь медведь», — говорится в статье.
Ранее в Румынии обнаружили необычный тайник с золотыми кольцами времен медного века. Археологи из музея Цэри Кришурилор датировали открытие примерно 4,5 тыс. лет до нашей эры. По их словам, это первое настолько богатое захоронение, найденное в Восточной и Центральной Европе. Исследователи намерены провести анализ ДНК и материалов, из которых сделаны драгоценные украшения.