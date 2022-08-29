«Перепутали с медведем». Канадцы развели панику из-за нападения СССР на Румынию

Отмечается, что Норманд Пион и Элен Жигер прогуливались на велосипедах по Карпатам в районе города Топлице. Тревожное известие «напугало их до смерти»: дело в том, что медведь по-румынски — «Urs», но канадцы, не владеющие румынским языком, решили, что речь идет об атаке СССР (USSR) на Румынию.