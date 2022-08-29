Власти Польши потребовали от Евросоюза прекратить выдачу виз россиянам

Польша требует от Евросоюза прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Он отметил, что страны ЕС не должны пользоваться деньгами российских туристов. Премьер отметил, что этой инициативе должны последовать и другие страны.
«Польша вместе с Финляндией, вместе с балтийскими странами находится среди тех стран, которые обозначают наш более решительный подход к заблокированию всех виз для граждан России, за исключением гуманитарных виз», — цитирует слова Моравецкого РИА Новости.
Напомним, что последние несколько дней ряд стран Евросоюза высказались за ограничения на выдачу виз россиянам. В РФ отметили, что такие заявления европейских политиков не останутся без последствий.