Власти Польши потребовали от Евросоюза прекратить выдачу виз россиянам

Общество
Власти Польши потребовали от Евросоюза прекратить выдачу виз россиянам

Польша требует от Евросоюза прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Он отметил, что страны ЕС не должны пользоваться деньгами российских туристов. Премьер отметил, что этой инициативе должны последовать и другие страны.

«Польша вместе с Финляндией, вместе с балтийскими странами находится среди тех стран, которые обозначают наш более решительный подход к заблокированию всех виз для граждан России, за исключением гуманитарных виз», — цитирует слова Моравецкого РИА Новости.

Напомним, что последние несколько дней ряд стран Евросоюза высказались за ограничения на выдачу виз россиянам. В РФ отметили, что такие заявления европейских политиков не останутся без последствий.

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