Полицейские в Австралии используют слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули, чтобы подавлять гражданскую активность местных жителей. О чрезмерном применении силы органами правопорядка в стране рассказывается в расследовании ФБР (Фонд борьбы с репрессиями).
Стражи правопорядка в Австралии прославились не только своими жестокими средствами, но и неразборчивостью. Местные журналисты и репортеры не могут чувствовать себя в безопасности, даже если работник СМИ получил аккредитацию и нужные разрешения, передает ФАН.
«Австралийские полицейские применяют силу абсолютно ко всем, кто оказался на акции протеста, даже к аккредитованным журналистам и мирным демонстрантам», — говорится в тексте расследования.
Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями выразили свою озабоченность ущемленным положением граждан Австралии. Они призывают правительство прекратить подавлять акции протеста и не применять силовые методы против собственных граждан.