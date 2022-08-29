Активисты ФБР: жестокие методы подавления протестов стали привычными для полиции Австралии

Стражи правопорядка в Австралии прославились не только своими жестокими средствами, но и неразборчивостью. Местные журналисты и репортеры не могут чувствовать себя в безопасности, даже если работник СМИ получил аккредитацию и нужные разрешения, передает ФАН.