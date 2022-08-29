Губернатор Севастополя продлил «желтый» уровень террористической опасности

Об этом сообщил сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Режим продлен с 29 августа на 15 суток.
Глава Севастополя отмечает, что продление «желтого» уровня террористической опасности является исключительно профилактической мерой, передает еженедельный журнал «Профиль». Помимо этого губернатор объяснил, что данный режим необходим для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.
Данный уровень террористической опасности был введен в Севастополе с 31 июля, когда украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. После этих событий режим уже дважды продлевался.