Глава МО Турции: использование Грецией ЗРК С-300 против истребителей F-16 является безрассудством

Применение Грецией ракетных комплексов ЗРК С-300 против самолетов F-16 турецких ВВС является безрассудством. Таким образом глава минобороны Турции Хулуси Акар прокомментировал недавний инцидент.
Ранее турецкие власти сообщили о том, что Греция использовала системы С-300 для захвата и сопровождения турецких истребителей, когда самолеты находились на высоте трех километров к западу от Родоса. Из-за этого Турция готова поднять вопрос о «враждебных действиях» Греции против страны на уровне НАТО.
«Этот поступок нашего плохого соседа нужно заметить, понять и объяснить. Такое безрассудство неприемлемо», — сказал глава минобороны.
Примечательно, что греческая сторона опровергла сообщения о применении ракетных комплексов С-300 против турецких истребителей F-16.