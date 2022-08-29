Глава МО Турции: использование Грецией ЗРК С-300 против истребителей F-16 является безрассудством

Ранее турецкие власти сообщили о том, что Греция использовала системы С-300 для захвата и сопровождения турецких истребителей, когда самолеты находились на высоте трех километров к западу от Родоса. Из-за этого Турция готова поднять вопрос о «враждебных действиях» Греции против страны на уровне НАТО.