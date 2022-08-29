Бригада Германа. Как один партизанский отряд смог уничтожить девять тысяч нацистов

Великая Отечественная была поистине народной войной. Многие уходили на фронт, кто-то оставался в тылу, а кто-то начинал сопротивляться на оккупированной нацистами территории. Белоруссия прославилась своей «рельсовой» войной против захватчиков, но были не менее отважные герои и в прифронтовой полосе.
Одним из таких известных подразделений стала партизанская бригада, действовавшая вблизи Северо-Западного фронта под командованием старшего лейтенанта (позже майора) Александра Германа. Немцы приходили в ужас лишь при ее упоминании. Численностью в две с половиной тысячи бойцов к сентябрю 1943 года они смогли уничтожить девять тысяч военнослужащих Вермахта.
Сам руководитель отряда был этническим немцем из Ленинграда. Он закончил бронетанковое училище и два курса Военной академии имени Фрунзе. Полученные знания помогли ему создать хороший костяк будущего партизанского отряда. Он обладал намного лучшей результативностью, чем «стихийные» бригады, которые комплектовались из местного населения.
Под командованием Германа находилось 12 партизанских отрядов. Они совершали скоростные рейды и маневры в условиях болотистой и пересеченной местности, нанося критические удары по коммуникациям нацистов. Уже в первых боях они атаковали девять гарнизонов и 50 сельских администраций, которые возглавляли коллаборационисты. Также партизаны спасли 36 тысяч человек от угона на принудительные работы в Германии.
«Мы заставили фашистов трепетать при слове "партизан"», — писал Александр Герман в письме своей жене Фаине.
Гитлеровцы с самого начала партизанского движения начали ему всячески противодействовать. Они все внимательнее прочесывали местность, вели постоянную охоту за членами отрядов и проводили карательные операции.
Осенью 1943 года фашисты в очередной раз отправились отлавливать партизан. К их удаче, бригады действовали в одном районе, принимая снабжение по воздуху. В ночь на 6 сентября в урочище Житница передовой партизанский отряд вместе со своим лидером попал в окружение.
В ходе боя, бойцы смогли уничтожить захватчиков, однако сам командир погиб в бою. Пуля попала в голову, когда он уже направлялся в сторону безопасной деревни, где можно было укрыться. На следующий день Ленинградский штаб партизанского движения присвоил бригаде имя его руководителя, а в 1944 году Александр Герман получил посмертно звание Героя Советского Союза.