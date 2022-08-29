Бригада Германа. Как один партизанский отряд смог уничтожить девять тысяч нацистов

В ходе боя, бойцы смогли уничтожить захватчиков, однако сам командир погиб в бою. Пуля попала в голову, когда он уже направлялся в сторону безопасной деревни, где можно было укрыться. На следующий день Ленинградский штаб партизанского движения присвоил бригаде имя его руководителя, а в 1944 году Александр Герман получил посмертно звание Героя Советского Союза.