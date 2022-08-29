Ярославская область обсуждает с китайскими партнерами расширение сотрудничества

Экономика
Ярославская область обсуждает с китайскими партнерами расширение сотрудничества

Зампредседатель правительства Ярославской области Максим Авдеев оценил потенциал взаимодействия региона с Китаем.

По словам Авдеева, торговый оборот региона с Китаем по итогам 2021 году достиг 421,23 миллиона долларов, но есть все предпосылки для дальнейшего наращивания взаимовыгодного экономического сотрудничества, сообщают «Питерские заметки».

Как отметил Авдеев, в обсуждении перспектив расширения деловых контактов с Китаем вместе с руководителями профильных департаментов области участвуют и представители ассоциации «Российско-Китайский деловой совет», а также представительства китайских автопроизводителей.

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