Ярославская область обсуждает с китайскими партнерами расширение сотрудничества

Зампредседатель правительства Ярославской области Максим Авдеев оценил потенциал взаимодействия региона с Китаем.
По словам Авдеева, торговый оборот региона с Китаем по итогам 2021 году достиг 421,23 миллиона долларов, но есть все предпосылки для дальнейшего наращивания взаимовыгодного экономического сотрудничества, сообщают «Питерские заметки».
Как отметил Авдеев, в обсуждении перспектив расширения деловых контактов с Китаем вместе с руководителями профильных департаментов области участвуют и представители ассоциации «Российско-Китайский деловой совет», а также представительства китайских автопроизводителей.