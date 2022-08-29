«Игра на добивание». Для чего Турция повышает плату за проход через Босфор и Дарданеллы

Турция намерена в пять раз повысить стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом пишет газета Sabah со ссылкой на источники в местном Министерстве транспорта и инфраструктуры.
Нововведение вступит в силу 7 октября, но официально эта информация не подтверждена. По оценке издания, такой шаг позволит Анкаре увеличить годовой доход от транзита товаров до 200 млн долларов при том, что сейчас она зарабатывает на этом 40 млн долларов.
Эксперты расценивают действия турецкой стороны как «игру на добивание»: с одной стороны, власти хотят увеличить доходы собственной казны, но с другой — их шаг может привести к неожиданным последствиям.
Ответ на инфляцию
На первый взгляд, решение Турции сугубо экономическое — как отметили в издании, таким образом она пытается ответить на внутреннюю инфляцию, от которой пострадала заметнее других развивающихся стран.
С этой точкой зрения согласен и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, Анкара нашла хороший предлог для того, чтобы найти еще один источник дохода.
«С повышением сбора Турция как бы увеличит и доходы для своей казны. Основаниями являются не только напряженная ситуация в стране. В мире в целом наблюдается достаточно высокий рост инфляции. Поэтому у Турции есть хорошие предлоги для того, чтобы с такой инициативой выйти», — констатировал собеседник «Политики Сегодня».
Трудные времена для восточного государства начались еще прошлой осенью, когда лира резко упала. Причина проста: Центральный банк постепенно снизил учетную ставку до 14%. Мера была принята в рамках политики смягчения, на которой настаивал турецкий лидер Реджеп Эрдоган.
Однако ослабление национальной валюты спровоцировало рост инфляции: в июне она составила 78,6% в годовом выражении, а спустя месяц достигла 79,6%. Это стало самым высоким показателем с сентября 1998 года. Причем, по словам старшего экономиста по развивающимся рынкам в Capital Economics Джейсона Туви, такая тенденция будет наблюдаться «еще несколько месяцев».
До недавнего времени проход торговых судов через Босфор и Дарданеллы приносил Анкаре неплохой доход. Собранные средства уходили на обеспечение работы маяков, медицинское обслуживание и эвакуацию в случае ЧС. Все это предусмотрено конвенцией Монтре от 1936 года, которая восстановила суверенитет Турции над обоими проливами.
При подписании документа размер сборов был определен во французском франке. Когда эта валюта вышла из обращения, в расчетах стали использовать турецкую лиру и доллар. Но 1 франк продолжал приравниваться к 0,29 г золота, несмотря на инфляцию и рост цен на драгоценный металл.
Со временем объем «налога» стал незначительным, поскольку в 1983 году Анкара приравняла один франк к 0,8 доллара, установив на французскую валюту 75-процентную скидку. Теперь же Турция собирается увеличить ее стоимость до 4 долларов, а при расчете размера сбора эта сумма умножается на нетто-тоннаж судна. Отсюда и столь заметная разница между нынешним годовым доходом и планируемым.
«Турция, которая никогда не ставила под угрозу свои международные права твердой внешнеполитической позицией, на этот раз положила конец несправедливости, применяемой к пошлинам за пролив в соответствии с правами, предоставленными ей конвенцией о проливах Монтре», — говорится в статье.
В чем подвох
После начала спецоперации Турция воспользовалась 19 статьей конвенции и закрыла проливы для всех военных кораблей. Исключение составили лишь те плавсредства, которые возвращаются на стоянку.
При этом торговые суда могут проходить через Босфор и Дарданеллы без ограничений. Сюда же входит и украинский зерновой экспорт, маршрут которого пролегает через турецкие проливы.
В конце июля Москва и Киев отдельно друг от друга заключили соглашения с Анкарой и ООН о вывозе сельхозпродукции из трех портов Украины — Одессы, Черноморска и Южного. Контроль за ситуацией поручили координационному центру, созданному в Стамбуле.
Сделка была призвана предотвратить «голодную смерть», которая, по утверждению генсека ООН Антониу Гуттереша, якобы грозила жителям 43 стран из-за продовольственного кризиса, вызванного спецоперацией. В свою очередь организация в ответ на содействие Москвы пообещала разблокировать поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки.
Уже в середине августа к сирийскому порту Тартус подошло первое судно, вышедшее по зерновому коридору. На борту сухогруза Razoni, следовавшего под флагом Сьерра-Леоне, находилось 26 тыс. т кукурузы. За день до этого порт Черноморск покинули еще два корабля с украинской сельхозпродукцией: 12 тыс. т кукурузы направлялось в турецкий Искендерун, а 3 тыс. т семян подсолнечника — в Текирдаг.
Однако, как выяснили журналисты Sputnik, далеко не все зерновые суда доходят до места назначения — беднейших стран. Оказалось, что на гуманитарной продукции успели нажиться как страны Евросоюза, так и сама Турция. Так, из 375 тысяч тонн вывезенного с Украины продовольствия 217 тысяч досталось европейским потребителям.
«Прямо сейчас по два судна с продовольствием идут в Италию и Грецию, свою долю масла и зерна ждут Хорватия и Ирландия, даже богатая Южная Корея приобрела для своих нужд 65 тыс. тонн кукурузы. Но больше всего “гуманитарных” рейсов (целых три сухогруза) пришлось на участницу “продуктовой сделки” — Турцию», — отмечается в расследовании.
Очевидно, что повышение Анкарой сборов за транзит товаров через Босфор и Дарданеллы коснется и украинского зерна. В этом контексте авторы Telegram-канала «Медиатехнолог» назвали тактику турецких властей «игрой на добивание», которая будет иметь серьезные последствия для многих государств.
«Не только для украинского зерна, но и для всех поставок из России, <…> а также сразу же взлетают цены на энергоносители для Болгарии и других стран, которые приняли решение закупать СПГ в Азербайджане, Норвегии и США. То есть для них цена за "демократию" так же вырастает на эту цену транзита. В выигрыше остаются только покупатели российского трубопроводного газа», — рассуждают аналитики.
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