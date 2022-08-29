«Игра на добивание». Для чего Турция повышает плату за проход через Босфор и Дарданеллы

Со временем объем «налога» стал незначительным, поскольку в 1983 году Анкара приравняла один франк к 0,8 доллара, установив на французскую валюту 75-процентную скидку. Теперь же Турция собирается увеличить ее стоимость до 4 долларов, а при расчете размера сбора эта сумма умножается на нетто-тоннаж судна. Отсюда и столь заметная разница между нынешним годовым доходом и планируемым.