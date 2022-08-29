Премьер-министр Мишустин заявил о необходимости поддержки россиян, оказавшихся без работы

Около 200 тыс. россиян могут потерять работу в ближайшем квартале, сообщил глава Правительства РФ Михаил Мишустин.
«Но скрытая безработица у нас также есть. Говорилось о количестве 200 тысяч или чуть больше человек, которые, возможно, могут потерять работу в ближайший квартал. О каждом из них нам нужно подумать», — заявил премьер-министр.
По словам главы Минтруда Антона Котякова, ситуация на рынке труда РФ будет зависеть от того, как предприятия смогут адаптироваться к новым условиям работы. Он также сказал о мерах поддержки безработных граждан со стороны властей.
Ранее министр экономразвития Максим Решетников называл рост безработицы осенью сезонным фактором.