Премьер-министр Мишустин заявил о необходимости поддержки россиян, оказавшихся без работы

Экономика
Премьер-министр Мишустин заявил о необходимости поддержки россиян, оказавшихся без работы

Около 200 тыс. россиян могут потерять работу в ближайшем квартале, сообщил глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Но скрытая безработица у нас также есть. Говорилось о количестве 200 тысяч или чуть больше человек, которые, возможно, могут потерять работу в ближайший квартал. О каждом из них нам нужно подумать», — заявил премьер-министр.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, ситуация на рынке труда РФ будет зависеть от того, как предприятия смогут адаптироваться к новым условиям работы. Он также сказал о мерах поддержки безработных граждан со стороны властей.

Ранее министр экономразвития Максим Решетников называл рост безработицы осенью сезонным фактором.

#мишустин #россия #безработица #меры поддержки #россияне