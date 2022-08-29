Неисправность польского танка вынудила ВС Малайзии извиниться перед жителями страны

Армия
Неисправность польского танка вынудила ВС Малайзии извиниться перед жителями страны

Командованию Вооруженных сил Малайзии пришлось извиняться за то, что танк и бронированный тягач сухопутных войск сломались на трассе, блокируя движение легковых автомобилей.

В первом инциденте танк PT-91M Twardy польского производства заглох на дороге прямо у здания парламента страны. Менее чем через сутки бронированный тягач сломался на центральной улице Куала-Лумпура, передает «Военное обозрение».

Примечательно, что и тягач, и танк должны принять участие в предстоящем военном параде в честь Дня независимости Малайзии. Теперь есть большие вопросы относительно того, смогут ли они проехать без проблем по главной площади страны.

Жители Малайзии в соцсетях высмеяли состояние национального военно-промышленного комплекса, поэтому военным пришлось принести публичные извинения. Власти Польши никак не отреагировали на инцидент с поломкой их военной техники.

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