Неисправность польского танка вынудила ВС Малайзии извиниться перед жителями страны

Командованию Вооруженных сил Малайзии пришлось извиняться за то, что танк и бронированный тягач сухопутных войск сломались на трассе, блокируя движение легковых автомобилей.
В первом инциденте танк PT-91M Twardy польского производства заглох на дороге прямо у здания парламента страны. Менее чем через сутки бронированный тягач сломался на центральной улице Куала-Лумпура, передает «Военное обозрение».
Примечательно, что и тягач, и танк должны принять участие в предстоящем военном параде в честь Дня независимости Малайзии. Теперь есть большие вопросы относительно того, смогут ли они проехать без проблем по главной площади страны.
Жители Малайзии в соцсетях высмеяли состояние национального военно-промышленного комплекса, поэтому военным пришлось принести публичные извинения. Власти Польши никак не отреагировали на инцидент с поломкой их военной техники.