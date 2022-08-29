Петербуржцы сравнили появившиеся после транспортной реформы автобусы с консервными банками

Завершившаяся полтора месяца назад транспортная реформа в Санкт-Петербурге продолжает собирать в соцсетях негативные отзывы горожан.
Так, петербуржцев раздражает серьезное усложнение маршрутов, длительное ожидание автобусов и очереди на остановках. Также жители Северной столицы уже которую неделю продолжают возмущаться неизменными опозданиями на работу из-за нестабильного расписания общественного транспорта, сообщает издание «Народные новости».
«Очень тесные и нерасторопные. Люди на некоторых остановках не влезают в них в час пик, когда торопятся на работу. А скорость передвижения такой набитой людьми консервной банки 30 км/ч, что вызывает уже негатив у тех, кто внутри», — пожаловались петербуржцы в соцсетях.
Из-за невысокой скорости новых автобусов горожанам иногда приходится добираться до места назначения чуть ли не в два раза дольше. Это, а также огромные пробки, которые с наступлением холодов лишь увеличатся, могут по-настоящему парализовать город.