Евросоюз превратился в монстра, кастрировавшего страны-участницы объединения. Однако Россия осознала последствия такой интеграции и отказалась от нее, считает политолог Яков Кедми.
По его словам, опыт ЕС показал, что нельзя полагаться на глобальный мир и важно отстаивать национальные интересы.
«Это превратилось в политического, бюрократического монстра, который кастрировал все государства. Они перестали заниматься своими национальными проблемами и заменили решение национальных вопросов якобы общими», – сказал Кедми.
Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что европейская интеграция ведет к потере государством суверенитета.