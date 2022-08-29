Американские аналитики рассказали о постройке новых мощностей для сборки Су-57 на Дальнем Востоке

Армия
Американские аналитики рассказали о постройке новых мощностей для сборки Су-57 на Дальнем Востоке

Открытие новых оборонных предприятий позволит Дальнему Востоку стать центром военного авиастроения России. Об этом сообщает портал MWM.

По данным журналистов, в регионе будут производиться модифицированные российские Су-57. Улучшенная версия истребителей будет отличаться повышенной мощностью и малозаметностью. Американские эксперты считают, что Воздушно-космические силы России планируют существенно увеличить свой парк боевых самолетов.

Сообщается, что Минобороны РФ уже заказало у этих предприятий 76 модифицированных истребителей. По имеющейся информации, первая партия Су-57 будет принята на вооружение ВКС РФ уже в 2023 году.

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